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22 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Kuşu kurtarmak isterken kollarını kaybeden çobandan insanlık dersi:'Hiç pişman olmadım” İzle

Kuşu kurtarmak isterken kollarını kaybeden çobandan insanlık dersi:'Hiç pişman olmadım” İzle

Köyden genel görüntü

Televizyon Yüksek Gerilim Hattı Yüksek Gerilim Allah Yardım Talebi 

-Ramazan'ın yaşadığı ev ve detaylar
-Ramazan, anne ve babasından görüntüler
-Ramazan ve güvercinleri
-Röportajlar
-ARŞİV
-Çobanın görüntüsü

( AĞRI - ÖZEL - HD) Kuşu kurtarmak isterken kollarını kaybeden çobandan insanlık dersi:"Hiç pişman olmadım” AĞRI

- Ağrı’nın Diyadin ilçesinde güvercini kurtarmak isterken, yüksek gerilim hattına kapılarak iki kolunu kaybeden 17 yaşındaki Ramazan Taşdemir, köyüne döndü. Talihsiz genç, güvercinlere baktı, ailesiyle hasret giderdi. Ağrı Diyadin'de bir güvercini kurtarmak isterken yüksek gerilim hattına kapılan ve iki kolunu kaybeden çoban Ramazan Taşdemir, 9 ay sonra köyü Gülbuldu'ya döndü. Arkadaşlarıyla köyünü gezdi ama olayın yaşandığı ölümden döndüğü yere gitmedi. Çok sevdiği güvercinlerle vakit geçirdi. Ramazan’a annesi Fatma Taşdemir kol kanat oldu. Ramazan, sağlık kontrolü için 9 Temmuz'da Ankara'ya Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yeniden gidecek. Eğer o güne dek yaraları iyileşirse protez takılacak. Ramazan Taşdemir, kollarına protez takılması için yeniden yardım talebinde bulunarak, “O gün kollarımı kaybetmemi neden olan güvercini kurtardığım için hiç pişman olmadım” dedi.
Ramazan, “Annemin ‘Yavrum kolsuz kanatsız kaldı’ sözlerini daha sonra gazete ve televizyonlardan öğrendim. Çok etkilenmiştim. Hastanede kaldığımız süre hem benim için hem de ailem için çok zor oldu. Başta Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan olmak üzere bana tüm Türkiye sahip çıktı. Hastanede bana çok iyi baktılar. Ancak hiç bir yer insanın evi gibi olmaz. Evimizden ayrı kaldığım sürede en çok annemi özlemiştim. Köye geldiğimde ilk ona koştum. Annem benim kolum kanadım. Tek başıma yürüyorum. Eskiden tek başıma yürümekte zorlanıyordum. Annem beni tutuyor, bana kol kanat geriyor. Evde güvercinlerim var. Onlarla vakit geçirmeyi çok seviyorum.” diye konuştu.
Ramazan’ın babası Mehmet Taşdemir’de, “Ramazan, sağlık kontrolü için 9 Temmuz'da Ankara'ya Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yeniden gidecek. Eğer o güne dek yaraları iyileşirse protez takılacak. Herkes bize yardımcı olmak için söz verdi. İnşallah Ramazan protezlerine kavuşacak” dedi.
(AA-AA)
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