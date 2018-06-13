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13 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kuştepe’de özel harekat polisi destekli narkotik operasyonu

Kuştepe’de özel harekat polisi destekli narkotik operasyonu

Uygulama

Uyuşturucu Madde Narkotik Operasyonu Harekat Polisi Polis Ekipleri Özel Harekat Polisleri 

-Arama yapılması
-Madde bulunması
-Köpekle aratılması
-Şüphelilerinin üstlerinin aranması
-Özel harekat polisleri
-Metruk binalara girilmesi

( İSTANBUL )- Şişli Kuştepe’de narkotimleri, sokak üzerinde ve metruk binalarda uygulama gerçekleştirdi- Uyuşturucu madde ele geçirilirken, narkotik köpeğiyle arama yapıldı İSTANBUL

- Şişli Kuştepe’de narkotimleri, özel harekat polislerinin de desteğiyle narko-sokak uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada metruk binaları didik didik eden polis, narkotik köpeğiyle çevrede arama yaptı. Aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Sokak Suçlarıyla Mücadele Büro Amirliği narkotimleri, Şişli Kuştepe’de narko-sokak uygulaması için düğmeye bastı. Hazırlıklarının tamamlanmasının ardından operasyon için düğmeye basan yaklaşık 50 polis, özel harekat polislerinin de desteğiyle belirlenen adreslere geldi. Çevrede arama yapan tim, metruk binaları didik didik arayarak, şüpheli şahısların üstlerine bakarak GBT’lerini sorguladı. Yapılan aramalarda bir işyerinin kepenginin altında kağıda sarılmış bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Narkotik köpeğiyle arama yapıldı Öte yandan uygulama kapsamında boş arazilere de giren tim, metruk binaların içerisinde timin ulaşamadıkları yerlerde hassas burunlu narkotik köpeği “Eros” ile arama yaptı. Mahallelinin polis ekiplerini takdir ettiği uygulamada, şüpheli görülen bir otomobil ise durdurularak içerisinde arama yapıldı. Uygulamaların artırılarak devam edeceği öğrenildi. (DCC- MB-
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