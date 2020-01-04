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04 Ocak 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Kuşların gökyüzündeki ahengi hayran bıraktı

Kuşların gökyüzündeki ahengi hayran bıraktı

Sığırcıkların dansı

( SAMSUN ) SAMSUN

Ölümsüz Sığırcık Gökyüzü Sığırcık Kuşu Sonbahar 


- Samsun'da yüzlerce sığırcık kuşunun gökyüzündeki ahengi görenleri hayran bıraktı. Daha çok sonbahar ve kış aylarında, havaların soğumasıyla ortaya çıkan sığırcık kuşları bu kez Samsun'da görüntülendi. Akşam saatlerinde ortaya çıkan yüzlerce sığırcık kuşunun gökyüzündeki dansı izleyenleri hayran bıraktı. Kuşların oluşturduğu şekiller ve birbirleriyle uyumu izleyenlere görsel şölen sundu. Dakikalarca süren sığırcıkların dansı, anı ölümsüzleştirmek isteyenler tarafından da saniye saniye kaydedildi.
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