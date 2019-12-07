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07 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kuşların dansı görsel şölen oluşturdu

Kuşların dansı görsel şölen oluşturdu

Kuşların dansından detay

( İZMİR ) İZMİR

Kamera Sığırcık Gökyüzü 


- İzmir’de, sığırcık kuşlarının gökyüzündeki dansı adeta izleyenlere görsel bir şölen sundu. İzmir’de bir araya gelen yüzlerce kuş, gökyüzünde herkesin dikkatini çekti. Farklı şekiller yapan sığırcık kuşlarının dansı, adeta izleyenlere görsel bir şölen sundu. Kuşların zaman zaman ayrılıp tekrar birleştiği görüntüler ise bir vatandaş tarafından kameralara kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan etkileyici görüntüye binlerce yorum yağdı.
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