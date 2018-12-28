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28 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
'Kuşlara Bir Damla Umut' projesi kapsamından Şuhutlu minik öğrenciler kuşlara yem bıraktı

'Kuşlara Bir Damla Umut' projesi kapsamından Şuhutlu minik öğrenciler kuşlara yem bıraktı

çocuklar ile röportaj

Öğretmenler Öğretmen Karahisar Harekete Geç Öğrenciler 

-yem bırakmaları
-detaylar

( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde Zaferyolu İlkokul öğrencileri ’’Kuşlara Bir Damla Umut’’ projesi kapsamında Cumhuriyet Parkı'nda ağaçlık yerlere yem bıraktı. İlçede etkili olan kar ve don olayının meydana gelmesi dolayısıyla harekete geçen öğrenciler, toplu olarak Cumhuriyet Parkı'na giderek kuşlar için ağaçlık yerlere yem bıraktı. Öğrencilerin yem bırakma etkinliğine öğretmenleri Mehtap Denizli, İsmail Yakut, Esen Bağcı, Esra Atalay Yılmaz ve Zekeriya Altın da katıldı.
Öğrenciler, heyecanla yemleri yerlere serperek, ’’Kuşları çok seviyoruz, bizler tokuz ama onlar karda aç kalmasınlar diye yem bıraktık. Çok mutluyuz, heyecanlıyız’’ dedi.
Zaferyolu İlkokulu 4B sınıfı öğrencisi Osman Baştürk, "Kuşlara yem bırakmakla çok mutluyum. Kuşlar kışın yemek bulamadıkları için biz de bunu yaptık. Öğretmenlerim ve arkadaşlarım ile beraber ağaçların diplerine tuvalet kâğıtlarına yapıştırdığımız yemleri astık. Kuşlara yem bırakırken heyecanlıydım ondan sonra kuşlar bunları yiyince hayata geri döneceği için sevinçliydim’’ dedi.
1A Sınıfı öğrencisi Mustafa Cengiz Rahat ise, ’’Kuşlara yem dağıttık, herkes çok iyiydi dağıtmakta çok başarılıydı. Kuşlara yem dağıtmakla çok mutluyum. Kuşları seviyorum, hepsi çok güzel’’ açıklamalarına yer verdi.
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