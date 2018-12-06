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06 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kuşlara bakan çocukları tekme tokat böyle dövdü İzle

Kuşlara bakan çocukları tekme tokat böyle dövdü İzle

çocukların dayak yeme anları (güvenlik kamerası)

( BURSA -ÖZEL) BURSA

Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Bisiklet Dayak 


- Bursa'nın İnegöl ilçesinde çocukların yol kenarındaki kuşlara bakarken sahipleri tarafından tekme tokat dövülmesi güvenlik kamerasına yansıdı. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında bulunan kuşlara iki çocuk bakmak istedi. Bu sırada kuşların sahibi olduğu illeri sürülen kişinin çocuklara bağırmaya başladı.
Çocukların kaçmaya başlamasıyla sinirlerine hakim olamayan şahıs daha sonra bisikletiyle çocukların peşine düştü. Adamın geldiğini fark eden çocuklar hızlı bir şekilde geldikler yöne doğru koşmaya başladı.
Çocuklardan biri kendilerini kovalayan kişiden kurtulmayı başarırken diğeri ise adama yakalandı. Boş arazide yakaladığı çocuğu tekme tokat döven şahısa çevrede bulunan vatandaşlar tepki gösterdi. Tepkilere aldırış etmeden dayak atmaya devam eden adamı çevredeki vatandaşlar zorda olsa durdurmayı başardı. Dayak yemekten kurtulan çocuk kaçarak gözden kayboldu.
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