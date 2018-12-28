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28 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Kuşlar, yiyeceklerini buz üstünde aradılar - AFYONKARAHİSAR

Kuşlar, yiyeceklerini buz üstünde aradılar - AFYONKARAHİSAR

- Kuşların ekmek yemesinden görüntüler AFYONKARAHİSAR (AA) - Sandıklı Belediyesi kentte yoğun kar yağışının ardından yollarda ve kaldırımlarda oluşan buzlanma için çalışmalarını sürdürüyor.İlçe merkezinde yağan yoğun kar yağışı ve gece hava sıcaklığının eksi 10 dereceye düşmesiyle birlikte kent merkezinde oluşan buzlanma sonrası belediye ekipleri tarafından tuzlama çalışması başlatıldı.Belediye Fen İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Vatandaşların buzlanma nedeniyle herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması için çalışmaların ana arterlerde, trafik yoğunluğunun olduğu alanlarda ve kaldırımlarda devam ediyor. Belirlenen noktalarda ekiplerimiz tarafından tuzlama çalışması mesai gözetmeksizin aralıksız olarak sürdürülüyor." ifadeleri kullanıldı. - Sandıklı'da kuşların buz üstünde ekmek yeme görüntüsü Afyonkarahisar ’ın Sandıklı ilçesinde yol kenarında bulunan bir parça ekmeği bölüşmeye çalışan kuşların görüntüsü kameraya yansıdı.Yoğun kar yağışı ve hava sıcaklığının eksi 10 derecelere düşmesiyle bundan en çok etkilenen şüphesiz dışarıda yaşayan hayvanlar oldu.İlçede kütüphane kavşağında yol kenarında buldukları ekmek parçasını buz üzerinde paylaşmaya çalışan kuşların ekmek kavgası, zaman zaman yoldan geçen araçlar yüzünden bölünse de kuşlar tekrar tekrar ekmeğin bulunduğu yere konarak bir parça ekmek koparma çabasına girdi.Durumu gören vatandaşlar da bu soğuk kış gününde pencere kenarlarına ve yol kenarlarına hayvanlar için insanların yiyecek bırakılmasını istedi.

Hava Sıcaklığı Kütüphane Trafik Yoğunluğu Kaldırımlar Kar Yağışı 

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