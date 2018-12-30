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30 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
- Kuşlar için ağaçlara meyve astılar İzle

- Kuşlar için ağaçlara meyve astılar İzle

Zabıta ekiplerinin ağaçlara meyve asması

Pazarcı Pazarcı Esnafı Zabıta Kar Yağışı Sokak Hayvanları 

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( YOZGAT ) YOZGAT

- Yozgat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ağır kış şartlarında kuşların beslenmeleri için ağaç dallarına meyve astı. Soğuk kış günlerinde yiyecek bulmakta güçlük çeken kuşlar için Yozgat Belediyesi zabıta ekipleri, Kirazlı Göleti mevkinde ağaçları elma, ayva ve portakal ile donattılar. Kışın sokak hayvanları için zaman zaman doğaya yiyecek bırakan zabıta ekipleri, bu sefer kuşları da düşündü. Zabıta ekipleri pazarcı esnafından aldıkları elma, ayva ve portakal gibi meyveleri ağaçların dallarına asarak kuşların beslenmelerine yardımcı oldu. Soğuk kış günlerinde sokak hayvanları için doğaya yem bıraktıklarını söyleyen Yozgat Belediyesi Zabıta Müdür Vekili Ömer Duyar, "Yozgat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak ağır kış şartlarında ve kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için doğaya yemek, ekmek bırakıyoruz. Bu defa alışılagelmişin dışında pazarcı esnaflarımızdan temin ettiğimiz meyveleri, ağaçlara takmak suretiyle kuşlar için bir çalışma yaptık. Elma, ayva, portakal gibi meyveleri ağaçlara taktık. Bu uygulamamız sürekli devam edecek. Resmi kurumlardan ve fırınlardan aldığımız yemekleri belli noktalara bırakmak suretiyle yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlara kanuni, insani ve sosyal sorumluluğumuzu yerine getirmiş olacağız." dedi.
(BMG-UY-
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