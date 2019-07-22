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22 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kuşadası ve Bodrum kruvaziyer limanları “yeşil liman' sertifikası aldı

Kuşadası ve Bodrum kruvaziyer limanları “yeşil liman' sertifikası aldı

Kuşadası limanından detaylı gör. var.

( AYDIN ) Kuşadası ve Bodrum kruvaziyer limanları “yeşil liman" sertifikası aldı AYDIN

Evrese Uluslararası 


- Dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi Global Ports Holding bünyesinde yer alan Ege Port Kuşadası ve Bodrum Cruise Port, Yeşil Liman sertifikalarını yeniledi. Türkiye’nin kruvaziyer limanları arasında Yeşil Liman Sertifikası sadece iki limanda bulunuyor. Ege Port Kuşadası Genel Müdürü Aziz Güngör, “Türkiye limanlarının çevre duyarlılığı anlamında da uluslararası marka haline gelmesine katkıda bulunmanın mutluluğu yaşıyoruz” diye konuştu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın Yeşil Liman Projesi kapsamında çevreye daha duyarlı liman tesislerine verilen Yeşil Liman Sertifikası’nı kruvaziyer limanları arasında sadece Ege Port Kuşadası ve Bodrum Cruise Port aldı. Dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi Global Ports Holding bünyesinde yer alan iki limanın sertifikalarını Ege Port Kuşadası ve Bodrum Cruise Port Genel Müdürü Aziz Güngör, Bodrum Cruise Port Liman Müdürü Haluk Hızlan ile birlikte düzenlenen törende Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’dan aldı. Global Ports Holding’in faaliyet gösterdiği 9 ülkede limanlarının çevresel etkileri azaltmaya yönelik plan ve projeleri sürekli güncellediğine dikkat çeken Ege Port Kuşadası Genel Müdürü Aziz Güngör, “Yeşil Liman Projesi başladığından bu yana aktif katılımcıyız. Kuşadası ve Bodrum olarak 2016’dan itibaren her yıl sertifikalarımızı yeniliyoruz. Yeşil Liman statümüzü dört yıldır kesintisiz koruyoruz” dedi.
Ege Port Kuşadası’nın yolcu trafiği bakımından Türkiye’nin en büyüğü olduğunu ve Bodrum’un Avrupa ile Orta Doğu’nun ilgi çeken tatil merkezleri arasında yer aldığını hatırlatan Güngör, “Türkiye limanlarının çevre duyarlılığı anlamında da uluslararası marka haline gelmesine katkıda bulunmanın mutluluğu yaşıyoruz” diye konuştu.

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