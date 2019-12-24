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24 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
Kuşadası sağanak yağışa teslim oldu, yollar göle döndü

Kuşadası sağanak yağışa teslim oldu, yollar göle döndü

Yağmurdan görüntü

Mahsur Kaldı Sağanak Yağış Sağanak Yağmur 

-yolda mahsur kalmış araçlar

( AYDIN ) AYDIN

- Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, gök gürültülü sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar meydana geldi. Kuşadası, öğleden sonra başlayan gök gürültülü sağanak yağmura teslim oldu. Sağanak yağış ve fırtına ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Söke-Kuşadası kara yolu trafiğinde zaman zaman aksamalar meydana geldi. Biriken yağmur suları, Yeni Aydın yolu kavşağı, Otogar Kavşağı ile Kuşadası Ticaret Odası ve Kuşadası Emniyet Müdürlüğü önündeki yolların bazı bölümlerini göle çevirdi. Oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar yollarda mahsur kaldı.
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