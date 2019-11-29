Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Kuşadası sağanak yağışa teslim oldu

Kuşadası sağanak yağışa teslim oldu

Kuşadası yağmur yol araç genel görüntü

( AYDIN ) AYDIN

Sağanak Yağış Sağanak Yağmur Gesi 


- Aydın'da, öğlen saatlerinde başlayan sağanak yağış, Kuşadası’nda yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı yollar kapanırken bazı yollar da göle döndü. Kuşadası’nda öğlen saatlerinde başlayan sağanak yağmur Kuşadası Emniyet Müdürlüğü ile Kuşadası Ticaret Odası önünde yolun karşılıklı bölümleri göle çevirdi. Otogar Kavşağı ve Marina yolunda zaman zaman aksamalara neden olurken Siteler bölgesinde bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Kuşadası Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşan ekipler yağmur suları nedeniyle kapanan yolları trafiğe açtı, yolda kalan araçlara yardım etti.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Düşmanın Korkulu Rüyası: TimsahlarDüşmanın Korkulu Rüyası: Timsahlar
Şehit ve gazi aileleri MeclisteŞehit ve gazi aileleri Mecliste
ABDde Türkiye Karşıtı ProtestoABDde Türkiye Karşıtı Protesto
Büyük Önder Atatürk 81 yıldır özlemle anılıyorBüyük Önder Atatürk 81 yıldır özlemle anılıyor
Ata'ya saygı: 09.05'te hayat durduAta'ya saygı: 09.05'te hayat durdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanlıurfa’daki Harekat Merkezi’ne ziyaretCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanlıurfa’daki Harekat Merkezi’ne ziyaret
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı