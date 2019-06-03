Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kuşadası’nda tatilciler bayram keyfine devam ediyor Haberi

Kuşadası’nda tatilciler bayram keyfine devam ediyor Haberi

tatilcilerle röp.

Su Parkları 

-plajlardan görüntüler

( AYDIN ) AYDIN

- 9 günlük uzun tatilin ilk gününden itibaren Kuşadası’na akın akın gelmeye başlayan tatilciler otelleri doldurdu. Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesiyle de plaj, havuz ve su parkları doldurmaya başladı.
Bu arada, Bir hafta boyunca Kuşadası’nın denizi, kumu ve güneşinden faydalanmak için plan yapan tatilciler, aynı zamanda ünlü isimlerin programlarıyla da eğlence dolu günler geçirecek. Kuşadası Jade Beach Club’ta Bayramın birinci günü Berksan, bayramın ikinci günü Berkay, bayramın üçüncü günü Melek Mosso,8 Haziran Cumartesi Derya Bedavacı sahne alacak. Ayrıca, Bayramın üçüncü günü Türk Pop Müziğinin genç ismi Aleyna Tilki ise yeni hizmete açılan Kuşadası İnfinity Hotel Bay Yelken’de tatilcilerle bulaşacak. (ZH-İK-Y)
İlgili Foto Galeriler
Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...
Teröristlerin Teslim Olma Anı GörüntülerdeTeröristlerin Teslim Olma Anı Görüntülerde
Bin Polisle Dev Uyuşturucu OperasyonuBin Polisle Dev Uyuşturucu Operasyonu
Terörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket EttiTerörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket Etti
Türkiye'de 19 Mayıs coşkusuTürkiye'de 19 Mayıs coşkusu
Bingölde 5 Odalı Sığınak Ve 60 Kiloluk Patlayıcı İmha EdildiBingölde 5 Odalı Sığınak Ve 60 Kiloluk Patlayıcı İmha Edildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı