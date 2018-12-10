Kuşadası’nda şüpheli araç yangını

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( AYDIN ) AYDIN



- Kuşadası’nda park halindeki bir araç henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yandı. Polis, kundaklama ihtimaline karşı soruşturma başlattı. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Hacıfeyzullah Mahallesi İleri Sokak üzerinde park halinde olan 45 SC 8824 plakalı özel bir otomobil Saat: 22.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı.

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa süre içerisinde yangını söndürdü. Polis ekiplerinin de geniş güvenlik önlemleri aldığı yangın sırasında özel otomobilin özellikle içi ve motor bölümü kullanılamaz hale gelirken, önemli miktarda maddi hasar meydana geldi. Çevre sakinleri ve görgü tanıklarını dinleyen polis ekipleri, yanan aracın lastiklerinin de kesilmiş olması nedeniyle kundaklama ihtimalini dikkate alarak, soruşturma başlattı.

