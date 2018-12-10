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10 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Kuşadası’nda şüpheli araç yangını

Kuşadası’nda şüpheli araç yangını

Yanan araç itfaiye tarafından söndürülmesi

Polis Araç Yangını Şüpheli Araç Polis Ekipleri 

-Çevreden detay

( AYDIN ) AYDIN

- Kuşadası’nda park halindeki bir araç henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yandı. Polis, kundaklama ihtimaline karşı soruşturma başlattı. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Hacıfeyzullah Mahallesi İleri Sokak üzerinde park halinde olan 45 SC 8824 plakalı özel bir otomobil Saat: 22.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı.
Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa süre içerisinde yangını söndürdü. Polis ekiplerinin de geniş güvenlik önlemleri aldığı yangın sırasında özel otomobilin özellikle içi ve motor bölümü kullanılamaz hale gelirken, önemli miktarda maddi hasar meydana geldi. Çevre sakinleri ve görgü tanıklarını dinleyen polis ekipleri, yanan aracın lastiklerinin de kesilmiş olması nedeniyle kundaklama ihtimalini dikkate alarak, soruşturma başlattı.
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