Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Kuşadası’nda silahlı çatışma:1 yaralı

Kuşadası’nda silahlı çatışma:1 yaralı

Olay yerinden genel görüntü

( AYDIN ) AYDIN

Çatışma İnşaat Firması Silahlı Çatışma Uttu 


- Aydın’ın Kuşadası ilçesi Davutlar Mahallesinde dayı yeğen tartışması büyüyerek silahlı çatışmaya dönüştü. Dayısını kurşun yağmuruna tutan yeğen, olay yerinden kaçtı. Olay saat 12.00 sıralarında Davutlar Mahallesi Öğretmen Taner Gürel Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; bir inşaat firmasının bürosuna gelen Ümit B. (38), yeğeni Ercan T. (24) ile henüz sebebi belli olmayan bir nedenden dolayı tartışmaya başladı.
Sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Ercan T., belinden çıkardığı silah ile dayısı Ümit B.’yi kurşun yağmuruna tuttu. Sırtından yaralanan Ümit B. olay yerine çağrılan ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak müşahede altına alındı. Dayısını yaralayan Ercan T. ise olay yerinden kaçtı. Yaralı adamın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Elazığ'da Büyük Deprem!Elazığ'da Büyük Deprem!
Parkta Eşini Vurdu, Başında BeklediParkta Eşini Vurdu, Başında Bekledi
Çocuğunu Bıçakladıktan Sonra Canına KıydıÇocuğunu Bıçakladıktan Sonra Canına Kıydı
Yola Bir Anda Fırlayan Köpek Kazaya Neden Oldu! 2 Ölü, 9 YaralıYola Bir Anda Fırlayan Köpek Kazaya Neden Oldu! 2 Ölü, 9 Yaralı
İş Vaadiyle Türkiyeye Getirdikleri Kadınlara Zorla Fuhuş Yaptıran Çete Çökertildiİş Vaadiyle Türkiyeye Getirdikleri Kadınlara Zorla Fuhuş Yaptıran Çete Çökertildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı