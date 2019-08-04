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04 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Kuşadası’nda sıcaktan bunalanlar plaja koştu Haberi

Kuşadası’nda sıcaktan bunalanlar plaja koştu Haberi

Plajdan görüntü

Yabancı Turist Su Parkları Gesi 

-denize girenlerden görüntü
-detaylar

( AYDIN ) AYDIN

- Hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı Kuşadası’nda plajlar ve su parklarında önemli oranda yoğunluk yaşanıyor. Tatillerini Kuşadası’nda geçiren yerli ve yabancı turistler ile haftasonu nedeniyle Kuşadası’na gelen günübirlik tatilciler, 40 dereceyi bulan sıcak havada serinlemek için plaj ve su parklarını doldurdu. Deniz suyu sıcaklığının 27 dereceye, nem oranın ise yüzde 72’ye ulaştığı Kuşadası’nda dünyaca ünlü Kadınlar Plajı başta olmak üzere Milli Park, Sevgi Plajı, Kuştur Plajı ile halk plajları ve siteler bölgesindeki plajlar yerli ve yabancı turist akınına uğradı. Deniz, kum ve güneşin keyfini doyasıya yaşayan tatilcilerin bir kısmı da serinlemek için su parklarını tercih etti.
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