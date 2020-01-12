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12 Ocak 2020 Pazar günü yayınlandı
Kuşadası'nda sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar sahile akın etti

Kuşadası'nda sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar sahile akın etti

Sahilden Amatör balıkçılar,cafelerden genel görüntü,Sahilden vatandaş

( AYDIN ) AYDIN

Hava Sıcaklığı Sahil Yolu Amatör Balıkçı Hava Sıcaklıkları Güneşli Hava 


- Kuşadası’nda hafta sonu hava sıcaklıklarının 20 dereceyi bulmasıyla vatandaşlar sahile akın etti. Kuşadası’nda Ocak ayının ilk Pazar günü güneşli havaya bıraktı. Öğle saatlerinde hava sıcaklığı 20 dereye kadar yükselince vatandaşlar ve amatör balıkçılar sahile akın etti. Atatürk Bulvarı üzerindeki sahil yolu, cafeler sıcak havanın keyfini çıkaranlarla doldu. Sahilde çocuklarıyla yürüyüş yapan aileler, güneşin tadını çıkardı. Oyun parkları çocuklarla doldu taştı. El Heykeli önünde kurulan buz pistinde keyifli dakikalar geçirdi.
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