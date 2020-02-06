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06 Şubat 2020 Perşembe günü yayınlandı
Kuşadası’nda sağanak yağmur sonrası yollar göle döndü Video

Kuşadası’nda sağanak yağmur sonrası yollar göle döndü Video

Cadde ve cafelerden genel görüntü

( AYDIN )- Sağanak yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi AYDIN

Cennet Sağanak Yağmur Elektrik Kesintisi Yağan Irak 


- Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, öğlen saatlerinde başlayan yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Turizm cenneti Kuşadası’nda saat 13.00 civarında etkili olan yağmur bir süre sonra yerini doluya bıraktı. Kısa süreli yağan dolu, hayatı olumsuz etkilerken, Şehit Üstteğmen Cemalettin Yılmaz Sokak’ta ise rögarlar taştı. İlçe otogarın karşısında bulunan cadde her yağmurda olduğu gibi yine sular altında kaldı. Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan AVM’de ise gece geç saatlere kadar açık olan kafe ve eğlence mekanları yağmur dolayısıyla erken kapattı. Yağmur dolayısıyla ilçede uzun süreli elektrik kesintisi meydana geldi.
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