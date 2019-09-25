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25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kuşadası’nda sağanak yağış...Yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü İzle

Kuşadası’nda sağanak yağış...Yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü İzle

yağmur sonrası oluşan hasar

Sağanak Yağış Sağanak Yağmur Gesi Toprak Kayması 

-aracın suya gömülmesi
-sular altında kalan iş yerlerinden görüntü
-detaylar

( AYDIN )- Yağış sonrası meydana gelen toprak kayması nedeniyle yolun bir bölümü trafiğe kapandı AYDIN

- Kuşadası'nda gece yarısı başlayan sağanak yağmur, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı yollar kapandı. Ekiplerin çalışması sonucu kapanan yollar yeniden trafiğe açıldı.Kuşadası'nda sabaha kadar aralıklarla devam eden sağanak yağmur, Söke-Kuşadası karayolunda zaman zaman aksamalara neden olurken, mevsim normalleri üzerindeki yağmur suları Yeni Aydın yolu kavşağı, Otogar kavşağı ile Kuşadası Ticaret Odası ile Kuşadası Emniyet Müdürlüğü önünde de yolun karşılıklı bölümlerini göle çevirdi, bazı araçlar yollarda kaldı. Ayrıca, Ege Mahallesi’nin çevre yolu bölümünde toprak kayması sonucu yolun bir bölümü trafiğe kapandı. Meteorolojik uyarı nedeniyle Kuşadası Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan ekipler sabaha kadar çalışarak, yağmur suları nedeniyle kapanan yolları trafiğe açtı, yollarda kalan araçlara yardım etti. Bu arada, Siteler bölgesi ile Güzelçamlı ile Davutlar'da da sağanak yağmur nedeniyle bazı evlerin giriş bölümlerini su bastı.
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