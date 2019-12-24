Kuşadası'nda sağanak, denizin rengini değiştirdi - AYDIN

: - Çamurlu suyun karıştığı denizden görünüm (4 plan) - Bulvarlarda biriken sulardan geçmeye çalışan araçlar - Trafik polisinin yol girişlerini kapatması - Su birikintisinde kalan otomobilKuşadası'nda sağanak, denizin rengini değiştirdi Aydın (AA) - Aydın 'ın Kuşadası ilçesinde etkili olan sağanağın etkisiyle deniz renk değiştirdi.İlçede öğleden sonra sağanak dolayısıyla bazı yollarda su birikintileri oluştu.Çevre yolu, Süleyman Demirel Bulvarı, Güvercinada Caddesi, Atatürk Bulvarı, Kahramanlar Caddesi'nde yoğun su birikintisinden dolayı ulaşımda aksamalar yaşandı.Öte yandan kent merkezindeki sahil şeridinde yağmurun sürüklediği çamurlu su nedeniyle denizin rengi değişti.
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