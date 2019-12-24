Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
Kuşadası'nda sağanak, denizin rengini değiştirdi - AYDIN

Kuşadası'nda sağanak, denizin rengini değiştirdi - AYDIN



: - Çamurlu suyun karıştığı denizden görünüm (4 plan) - Bulvarlarda biriken sulardan geçmeye çalışan araçlar - Trafik polisinin yol girişlerini kapatması - Su birikintisinde kalan otomobilKuşadası'nda sağanak, denizin rengini değiştirdi Aydın (AA) - Aydın 'ın Kuşadası ilçesinde etkili olan sağanağın etkisiyle deniz renk değiştirdi.İlçede öğleden sonra sağanak dolayısıyla bazı yollarda su birikintileri oluştu.Çevre yolu, Süleyman Demirel Bulvarı, Güvercinada Caddesi, Atatürk Bulvarı, Kahramanlar Caddesi'nde yoğun su birikintisinden dolayı ulaşımda aksamalar yaşandı.Öte yandan kent merkezindeki sahil şeridinde yağmurun sürüklediği çamurlu su nedeniyle denizin rengi değişti.

Polis 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı