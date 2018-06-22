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22 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Kuşadası'nda restorana silahlı saldırı: 1 tutuklama Haberi

Kuşadası'nda restorana silahlı saldırı: 1 tutuklama Haberi

silahlı saldırının ardından restoranın önünden görüntü

Polis Akalan Silahlı Saldırı Saldırı 

-yakalanıp tutuklanan şüpheli adliyeye çıkarılırken görüntü
-detay
-zanlının fotoğrafı

( AYDIN ) AYDIN

- Kuşadası’nda ünlü restoran zincirlerinden birine silahlı saldırı gerçekleşti. Olaydan sonra kaçan zanlı polis tarafından yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Atatürk Bulvarı Marina karşısında bulunan bir restoran zincirine gece yarısı silahlı saldırıda bulunuldu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kurşunlar iş yerinin camlarını kırdı. 5 el ateş ederek olay yerinden kaçan 22 yaşındaki Ö.A. isimli şüpheli şahıs Kuşadası Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Söke’ye bağlı Sazlıköy’de yakalandı. Olayın daha önce müşteri olarak gittiği restoranda yaşanan bir tartışmadan kaynaklandığını ileri süren zanlı, ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Ö.A., tutuklanarak Söke Cezaevi’ne konuldu.
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