-Yaralanan vatandaştan detay görüntüler

-Sağlık ekiplerinin müdahalesi



( AYDIN ) Kuşadası’nda otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı AYDIN



- Kuşadası’nda bir otomobil, çevre yolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir yayaya çarptı. Çarpma sonucu başka bir aracın önüne düşerek ağır yaralanan bir kişi hastaneye kaldırılırken, kaza yapan otomobil olay yerinden kaçtı. Edinilen bilgiye göre, bölünmüş yol çalışması devam eden Kuşadası-Söke kara yolunun sanayi sitesi bölümünde sürücüsü henüz belirlenemeyen 09 BDN 26 plakalı bir otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Kamil Taş isimli bir vatandaşa çarptı. Çarpmanın etkisiyle Kamil Taş isimli vatandaş, aynı anda seyir halinde olan 09.K.1223 plakalı başka bir aracın önüne düştü. Ağır yaralanan ve ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kamil Taş, hayati tehlikesinin devam etmesi üzerine Aydın’a sevk edildi. Polis, kazaya sebebiyet verip, kaçtığı ileri sürülen 09 BDN 26 plakalı aracı ve sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

