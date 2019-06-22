Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kuşadası’nda otogaz istasyonuna silahlı 3 kişi saldırıda bulundu, 1 kişi yaralandı

Kuşadası’nda otogaz istasyonuna silahlı 3 kişi saldırıda bulundu, 1 kişi yaralandı

olay yerinden, polislerden,

Polis Dövme Bild Saldırı 

-saldırganlardan detaylı
- gör. var.

( AYDIN ) AYDIN

- Kuşadası’nda bir otogaz istasyonuna silahlı üç kişi saldırıda bulundu. Otogaz istasyonunda gece nöbeti tutan bir kişiyi tartıştıktan sonra tehdit edip, silahın kabzasıyla yaralayan 3 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Bayraklıdede Mahallesi’nde Kuşadası-Selçuk karayolu üzerindeki polis uygulama noktasının tam karşısındaki bir otogaz istasyonuna Saat: 03.00 sıralarında 09 ABM 124 plakalı bir araçla silahlı 3 kişi geldi. İstasyonda çalışan ve gece nöbeti tutan A.Yalçın isimli kişiyi tehdit eden 3 saldırgan, çıkan tartışmanın ardından ellerindeki silahın kabzasıyla dövmeye başladı.
Saldırganların ellerinden kurtulan çalışan A.Yalçın kanlar içerisinde yolun karşı tarafındaki polis uygulama noktasına doğru koşmaya başladı.
Seslerin duyulması üzerine önce uygulama noktasındaki polisler, ardından da takviye ekipler olaya müdahale etti. Üç saldırgan polis tarafından gözaltına alınırken, olayda kullanılan ve kabzası kanlı olan silah saldırganların kullandığı otomobilde bulundu. Saldırıda başından yaralanan otogaz istasyonu çalışanı A.Yalçın Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı