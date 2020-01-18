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18 Ocak 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Kuşadası'nda köpek ırkları yarışması başladı

Kuşadası'nda köpek ırkları yarışması başladı

Yarışmadan genel görüntü

( AYDIN ) AYDIN

Yarış Ödül Töreni Köpek Hayvan Sevgisi Hayvan 


- Kuşadası’nda Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu (KIF) tarafından düzenlenen 1. Kuşadası Uluslararası Irk Standartları Yarışması başladı.
Kuşadası Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.Hacıfeyzullah Mahallesi'ndeki Kapalı Pazar Yeri'nde yapılan ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği organizasyona Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Ukrayna, Macaristan ve Yunanistan'dan sahipleriyle birlikte toplam 422 köpek katıldı.
Irklarına ve yaşlarına göre farklı klasmanlarda yarışan köpekler, hakemler tarafından 2 gün boyunca Uluslararası Kinoloji Federasyonu'nun belirlediği standartlar doğrultusunda değerlendirmeye tabi tutulacak. Dereceye giren köpekler "Supreme BIS" ünvanı kazanacak. Yerli ırkların yanında Terrier, German Spitz, Maltese, Chıhuahua gibi türlerin de hünerlerini sergilediği yarışma, yarın düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek. Kuruldukları günden bu yana yerli köpek ırkları için çalışmalar yaptıklarını belirten Türkiye Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu Başkanı Ümit Özkanal, "Yarışmanın gerçekleşmesinde bizlere büyük destek veren Aydın Büyükşehir ile Kuşadası Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. İki gün boyunca 32 farklı ırkta yarışmaya katılan köpekler çeşitli standartlara göre ringde kinolog hakemler tarafından değerlendirmeye tabi tutulacak. Amacımız ırkların doğru ve sağlıklı gelişimine katkıda bulunmak. İnsanlara hayvan sevgisini aşılarken, onları bakım konusunda da bilinçlendiriyoruz" dedi.

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