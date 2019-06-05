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05 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kuşadası’nda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu, tatilciler hala geliyor

Kuşadası’nda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu, tatilciler hala geliyor

Kuşadası girişindeki araç kuyruğundan detaylı gör. var.

( AYDIN ) AYDIN

Hastane Bayram Tatili 


- Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası bayramda tatilcilerin akınına uğrarken; trafikteki yoğunluk dikkat çekiyor. Günübirlik çevre kentlerden ilçeye gelenlerin de yer aldığı tatilciler, İzmir'in Selçuk İlçesi yönünden ilçeye girmek isterken 5 kilometreyi bulan araç konvoyları oluşturdu. Kent çıkışına yönelik şeritlerde ise hiç araç olmaması dikkat çekiyor. 9 günlük bayram tatili nedeniyle tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği Kuşadası’nda tek bir boş yer bile kalmamasına rağmen bayram yoğunluğu artarak devam ediyor. Tatilin beşinci, bayramın ise ikinci günü olmasına rağmen Kuşadası girişlerinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Kuşadası’ndaki konaklama tesislerinde yüzde 100 doluluğa neden olurken, yer kalmamasına rağmen özellikle günübirlik tatilciler bayramın ikinci gününe gelinmesine rağmen araçlarıyla Kuşadası yollarına düştü. Kuşadası’nın Kuştur mevkiindeki giriş noktasında hastane kavşağı ile Selçuk yolu arasında uzun araç kuyrukları oluşmaya devam ediyor. Günübirlik olarak çevre il ve ilçelerden gelen tatilciler özellikle Selçuk ilçesi yönünden 5 kilometreyi bulan araç kuyrukları oluşturdu.
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