Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Kuşadası'nda eğlence kışın da devam ediyor

Kuşadası'nda eğlence kışın da devam ediyor

EX Club Velet konserinden genel görüntü

Hafta Sonu Gece Kulübü 

-Harem Cariye club genel görüntü

( AYDIN ) AYDIN

- Aydın'ın Kuşadası ilçesinde hafta sonu eğlenceleri hız kesmeden devam ediyor. Kaleiçi (Oldtown)'da Ex club 'de rap müziğin ünlü ismi 'VELET’ sahne alırken, Harem Cariye’de ise Yener Çevik sevenleriyle buluştu. Kuşadası'nda eğlence kış aylarında tavan yaptı. Yaz günlerini aratmayan görüntüler ile rap müziğin sevilen isimleri Kuşadası’nda sahne aldı. Oldtown'da sevilen rapçi Velet, Kaleiçi Barlar Sokağı’nın eski mekanlarından Ex club’de hit şarkıları beyin ve çatla şarkılarıyla izleyenleri çoştururken, Atatürk Bulvarı üzerinde ki Harem Cariye’de Yener Çevik sahne aldı. Her iki gece kulübünü tıklım tıklım dolduran vatandaşlar, şarkıları sanatçılarla birlikte söyledi.


loading...
İlgili Foto Galeriler
Reina saldırıdan sonra havadan ve denizden görüntülendiReina saldırıdan sonra havadan ve denizden görüntülendi
Arınmak Ve İyileşmek İçin Bodruma GeldimArınmak Ve İyileşmek İçin Bodruma Geldim
Ünlüler böyle oy kullandı (23 Haziran 2019 seçimleri)Ünlüler böyle oy kullandı (23 Haziran 2019 seçimleri)
Nusret Gökçe, Kırmızı halıyı 'tuz'ladıNusret Gökçe, Kırmızı halıyı 'tuz'ladı
Türkiye'nin altın oranlı güzelleriTürkiye'nin altın oranlı güzelleri
Ünlü isimler de sandık başında (Mahalli İdareler Genel Seçimleri 2019)Ünlü isimler de sandık başında (Mahalli İdareler Genel Seçimleri 2019)
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı