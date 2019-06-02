Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Kuşadası’nda drone ile bayram denetimi yapılıyor İzle

Kuşadası’nda drone ile bayram denetimi yapılıyor İzle

özel eğitimli köpekler araçlarda,

Otobüs Terminali Eğitimli Köpek Güvenlik Önlemi Şehirlerarası Otobüs Polis Ekipleri 

-otobüslerde inceleme yaparken,
-Kuşadası'na otobüsle giriş yapanları arama

( AYDIN )- Özel eğitimli köpekler Kuşadası’na giren her aracı didik didik arıyor AYDIN

- Kuşadası’nda 9 günlük bayram tatilinin huzur ve güven ortamı içinde kutlanması için emniyet birimleri alarma geçti. Kuşadası’nın giriş ve çıkışlarını kontrol altında tutan polis ekipleri, ayrıca şehirlerarası otobüs terminalinde drone ile havadan denetimler yaptı. Tatilin başlamasıyla birlikte Kuşadası'nda oteller dolmaya başlarken, eğlence yerleri de bayrama yönelik özel programlar düzenledi.
Bayram hareketliliğinin tavan yapmasıyla Kuşadası Emniyet Müdürlüğünde tüm izinler kaldırıldı. Huzur ve güven ortamının temini için konaklama tesisleri, eğlence yerleri, plajlar, su parkları, Alışveriş merkezleri ve şehir merkezindeki çarşılarda sivil giyimli polisler görevlendirildi. Kuşadası’nın giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturuldu. Şüpheli araçlarda özel eğitimli narkotik köpeği 'Jovy' ile arama yapılırken, drone ile havadan da çevrede güvenlik önlemi alınarak denetimler gerçekleştirildi.
Kuşadası Şehirlerarası Otobüs Terminali’ne giriş yapan otobüslerde, yolcular inmeden önce kimlik kontroleri yapıldı. Bagaj ve otobüslerin içlerinde, 'Jovy' ile arama yapıldı.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı