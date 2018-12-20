Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kuşadası'nda deniz kirliliğine müdahale tatbikatı - AYDIN

Kuşadası'nda deniz kirliliğine müdahale tatbikatı - AYDIN

- Tatbikattan detay görüntüler - Deniz Biyoloğu Murat Tepeyurt'un konuşmasıAYDIN (AA) - Aydın 'ın Kuşadası ilçesinde, deniz araçları kazası sonrasında oluşabilecek kirliliğe karşı müdahale konusunda tatbikat yapıldı.Ege Port Kuşadası Yolcu Limanı'nda gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği limanda yakıt alan gemi, bu esnada bağlantı noktasındaki kopukluk nedeniyle denize yakıt sızdığı için ilk önce yakıtın yayılmaması amacıyla deniz bariyeri çekildi.Yağ emici aletler kullanılarak sızıntı olasılığının engellenmesinin ardından deniz yüzeyindeki yakıtın karada hazırlanan havuza boşaltımının sağlanması amacıyla özel olarak üretilen emici motorla çekilerek bu havuza boşaltıldı. Boşaltılan atık, yağ tanklarına koyulduktan sonra bertaraf tesisine gönderildi.Gazetecilere açıklama yapan deniz biyoloğu Murat Tepeyurt, "5312 sayılı kanun kapsamında petrol ve diğer zararlı maddelerden kaynaklanan kirlilikten korunmasına yönelik mevzuat gereği tatbikatımızı yaptık." dedi.
Ege Port Genel Müdürü Aziz Güngör ise, "Mevzuat kapsamında yılda iki kez liman işletmemiz bünyesinde yapılan tatbikatlar ile denizlerimizin temizliği hususunda etkin bir ekip durumundayız. Personeli her türlü olası yaşanacak bir olaya karşı hazır olması adına birçok alanda eğitimlerini aldırıyoruz. Ege Port olarak sorumluluk sahamızdaki her türlü deniz kirliliğine yol açabilecek olaylara acil müdahale edebiliyoruz." diye konuştu.

Deniz Kirliliği Tatbikat Petrol Trol 

İlgili Foto Galeriler
Terörle Mücadelenin profesyonel GücüTerörle Mücadelenin profesyonel Gücü
Komandolar Tatbikatta Hünerlerini SergilediKomandolar Tatbikatta Hünerlerini Sergiledi
Türk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de SergileniyorTürk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de Sergileniyor
Terör saldırısı için tatbikat yaptılarTerör saldırısı için tatbikat yaptılar
Suudi Arabistan, Orta Doğu tarihinin en büyük tatbikatını yaptı Suudi Arabistan, Orta Doğu tarihinin en büyük tatbikatını yaptı
Komandolarımız TatbikattaKomandolarımız Tatbikatta
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı