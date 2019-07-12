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12 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Kuşadası’nda boğulma tehlikesi geçiren iki genci kurtarmak için herkes seferber oldu Video

Kuşadası’nda boğulma tehlikesi geçiren iki genci kurtarmak için herkes seferber oldu Video

Hastane önünden detay

( AYDIN ) AYDIN

Boğulma Tehlikesi İlk Müdahale Polis Sahil Güvenlik Sağlık Ekipleri 


- Kuşadası’nda denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren iki kişi polis, sahil güvenlik ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası’na bağlı Davutlar’daki Sevgi Plajı’nda denize giren iki genç, bir müddet sonra dalgaların şiddeti nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine karadan polis, denizden de sahil güvenlik ekiplerinin yardımıyla kıyıya çıkarılan iki gence olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Hayata döndürülen ve ardından ambülansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılan iki gencin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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