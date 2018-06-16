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16 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Kuşadası’nda bayram yoğunluğu devam ediyor... Bayramın ikinci günü Kuşadası’nın girişlerinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Kuşadası’nda bayram yoğunluğu devam ediyor... Bayramın ikinci günü Kuşadası’nın girişlerinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Kuşadası'nın girişlerinde tatilcilerin oluşturduğu araç kuyrukları

( AYDIN ) AYDIN

Hastane Bayram Tatili 


- Ramazan Bayramı tatili turizmcilerin yüzünü güldürürken, bayram yoğunluğu da artarak devam ediyor. Bayramın ikinci günü olmasına rağmen Kuşadası girişlerinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. 3 günlük bayram tatili Kuşadası’ndaki konaklama tesislerinde yüzde 100 doluluğa neden olurken, ilçede yer kalmamasına rağmen özellikle günübirlik tatilciler araçlarıyla Kuşadası yollarına düştü. Kuşadası’nın Kuştur mevkiindeki giriş noktasında hastane kavşağı ile Selçuk yolu arasında uzun araç kuyrukları oluştu.
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