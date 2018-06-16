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16 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Kuşadası’nda bayram hareketliliği

Kuşadası’nda bayram hareketliliği

Plajdan görüntüler

Hava Sıcaklığı 5 Yıldızlı Otel Bayram Tatili Yıldızlı 

-turistler ve esnaf ile yapılan röportajlar

( AYDIN -HD) AYDIN

- Ramazan Bayramı tatili turizmcilerin yüzünü güldürürken, tatilcilere sağlanan indirim kampanyaları sayesinde rezervasyonlarda yüzde 100’lere varan bir doluluk yaşandı. Bayram tatili için Kuşadası’nı tercih edenler, mevsim normalleri üzerindeki hava sıcaklığının da etkisiyle plajları da doldurdu. Kuşadası'nda otel ve tatil köylerinin bazıları Ramazan Bayramı tatilini en iyi şekilde değerlendirmek için hem indirim kampanyaları yaptı, hem de alternatif programlar gerçekleştirdi. Bayramda tam kapasite çalışan konaklama tesislerine başta İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa olmak üzere büyük kentlerdeki tatilciler yoğun ilgi gösterdi. 5 yıldızlı oteller ve tatil köyleri 3 günlük tatil süresince ekstra program hazırladı. Bu arada, bayram tatili ile birlikte yoğun bir tatilci akınına uğrayan Kuşadası’nda sokaklar ve sahil bandı doldu. Kuşadası’nda plajlar da bayramda tatilcilerin akınına uğradı. Hava sıcaklığının da etkisiyle plajlara koşan tatilciler, deniz, kum ve güneşin keyfini doyasıya yaşadı.
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