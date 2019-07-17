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17 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kuşadası’na Temmuz ayında ikinci yağmur sürprizi Haberi

Kuşadası’na Temmuz ayında ikinci yağmur sürprizi Haberi

yağmur yağarken ve kuşadası sokaklarından gör. var.

( AYDIN ) AYDIN

Sağanak Yağmur Akalan İlginç Görüntü Güneşli Yaz Yağmuru 


- Mevsim normalleri üzerindeki sıcakların etkisi altındaki Kuşadası’nda Temmuz ayında üç gün arayla ikinci kez yaz yağmuru sürprizi yaşandı. Güne güneşli bir havayla başlayan Kuşadalılar ve tatilciler, 14 Temmuz tarihindeki sağanak yağmurun ardından bugün öğle üzeri 15 dakikalık bir yağmur sürpriziyle karşılaştı. Kısa süre etkili olan yaz yağmuruna hem Kuşadalılar hem de yerli ve yabancı tatilciler hazırlıksız yakalandı. Tatilciler, yağmurdan korunmak için önlem almaya çalışırken de ortaya ilginç görüntüler çıktı.
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