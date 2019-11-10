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10 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Kuşadası'na kruvaziyerle 2 bin 657 turist geldi - AYDIN Haberi

Kuşadası'na kruvaziyerle 2 bin 657 turist geldi - AYDIN Haberi

- Bahama Bayraklı Norwegian Jade isimli kruvaziyer gemisi - Gemiden inen turistlerKuşadası'na kruvaziyerle 2 bin 657 turist geldiAYDIN (AA) - Aydın 'ın Kuşadası ilçesine yanaşan Bahama bayraklı kruvaziyerdeki çoğunluğu ABD'li 2 bin 657 turist, turizme hareketlilik getirdi.Ege Port Limanı'na sabah saatlerinde demirleyen Norwegian Jade isimli kruvaziyerin yolcularının bir kısmı, Efes Antik Kenti ve Meryemana turuna katılmak üzere tur otobüsleri ile limandan ayrıldı.Tur programına katılmayan yolcular da şehir merkezine yöneldi.Ege Port Genel Müdürü Aziz Güngör, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2019'da Norwegian Cruise Line ve yan kuruluşlarına ait 14 kruvaziyerin Kuşadası'na sefer gerçekleştirdiğini belirtti.
Bu sayının 2020'de 36'ya çıkacağını kaydeden Güngör, şöyle konuştu:"2016 - 2018'de Türkiye'yi programından çıkaran Amerika'nın büyük kruvaziyer şirketleri, 2019 yılında Türkiye'yi tekrar programlarına aldı. Kuşadası’na seferlerini gerçekleştirdiklerini görmek hem ülkemiz hem de Kuşadası turizmi açısından çok önemli bir gelişmeydi. 2020 ve 2021 yıllarında özellikle Kuşadası Limanı açısından ciddi bir büyüme gerçekleşmeye başlayacak. Zor günleri geride bırakıp hızla büyüyerek tekrar eski günlere kavuşacağız."

Irak 

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