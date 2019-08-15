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15 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kuşadası'na bu yıl 198 turist gemisi sefer yapacak

Kuşadası'na bu yıl 198 turist gemisi sefer yapacak

limana yanaşan transatlantikten detay

Atlanti Başkent 

-limandan ve çarşılardan detay

( AYDIN ) AYDIN

- Türkiye’de kruvaziyer turizmin başkenti sayılan Kuşadası’na sezon sonuna kadar 198 turist gemisi ile 185 bin turistin geleceği açıklandı. Kuşadası bugün sezon içinde 4. seferini yapan Holland America Line şirketine ait Hollanda bayraklı ’Koningsdam’ isimli dev transatlantiği ağırladı. Uzunluğu 296, genişliği, 38 metre ve 99 bin 500 Gros ton ağırlığında olan Koningsdam isimli dev transatlantik 3 bin 100 turist ve bin 200 mürettebat ile Kuşadası Ege Ports Limanı’na yanaştı. Çoğunluğu Amerikalı olan turistlerin bir bölümü otobüslerle şehir dışındaki Efes ve Meryemana Evi gibi tarihi ve turistik yerleri ziyarete giderken, tur programına katılmayan turistler ve gemi mürettebatı ise Kuşadası çarşılarını gezdi. Kuşadası Limanı’nı işleten Ege Ports firmasının Genel Müdürü Aziz Güngör, “ 2019 yılında toplamda 6 sefer düzenleyecek olan Hollanda America Line şirketine ait Hollanda bayraklı ’Koningsdam’ isimli kruvaziyer gemisi 2019 yılında toplam 6 sefer düzenleyecek. Bugün Kuşadası’na dördüncü seferini gerçekleştirdi. Kruvaziyer turizmindeki yükseliş devam ediyor. 2019 yılının ilk 7 ayında 103 gemi seferi ile 84 bin 800 turist Kuşadası’na geldi. Yıl içerisinde ise limanımıza 198 turist gemisi sefer yapacak ve bu gemiler ile toplam 185 bin turist gelecek. 2020 yılında dünyanın en yeni ve en büyük gemileri Kuşadası Limanı’na gelecek “ dedi.

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