Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Kuşadası'na 3 kruvaziyerle 4 bin 230 yolcu geldi - AYDIN

Kuşadası'na 3 kruvaziyerle 4 bin 230 yolcu geldi - AYDIN

- Kuruvaziyerden görüntü - Yolculardan görüntülerKuşadası'na 3 kruvaziyerle 4 bin 230 yolcu geldiAYDIN (AA) - Kruvaziyer turizminin önemli merkezlerinden Aydın 'ın Kuşadası ilçesine 3 gemiyle toplam 4 bin 230 yolcu geldi.Bahama bayraklı "Marella Discovery 2" bin 850 yolcu, Malta bayraklı "Celestyal Olympia" bin 674 yolcu ve Bahama bayraklı "Seven Seas Voyager" ise 706 yolcusuyla Kuşadası Ege Port Limanı'na yanaştı.Gemilerden inen çoğunluğu ABD'li turistler, otobüslerle Efes ve Meryem Ana turuna çıktı. Tur programına katılmayan yolcular ise ilçe merkezini gezip alışveriş yapmayı tercih etti.Kuşadası Ege Port Genel Müdürü Aziz Güngör, 2019 sezonunda Kuşadası'na 198 kruvaziyer gemisiyle 200 bin turist gelmesinin planlandığını, sezonun son aylarında hedeflerin tuttuğunu gördüklerini ifade etti.
Gelecek yılın hem ülke hem de Kuşadası için hızlı bir büyüme ve atılım dönemi olacağını ifade eden, Güngör, "2020 yılında Kuşadası Limanı'na yanaşacak 300'ün üzerinde kruvaziyer ile 350 bin turistin gelmesini bekliyoruz." dedi.

Alışveriş Uttu 

İlgili Foto Galeriler
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Star Wars Güç Uyanıyor'un Özel GösterimiStar Wars Güç Uyanıyor'un Özel Gösterimi
Pascal Nouma böyle görüntülendiPascal Nouma böyle görüntülendi
Elinde Poşetlerle Görüntülenince UtandıElinde Poşetlerle Görüntülenince Utandı
999350 Litre Su ve 3000 Balık999350 Litre Su ve 3000 Balık
Kayserinin En Güzel Kadını SeçildiKayserinin En Güzel Kadını Seçildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı