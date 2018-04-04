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04 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kuşadası Körfezinde hareketli dakikalar...Denizin ortasında mahsur kalan dalgıç helikopterle kurtarıldı

Kuşadası Körfezinde hareketli dakikalar...Denizin ortasında mahsur kalan dalgıç helikopterle kurtarıldı

EKİPLERİN DENİZDE MAHSUR KALAN ŞAHSI KURTARMA ÇALIŞMALARI

( AYDIN ) AYDIN

Batın Objektif Helikopter 


- Fethiye Hamam Koyu mevkiinde önceki gün tekneleri batınca denizde mahsur kalan İstanbul Sabancı Üniversitesi Dalış Grubundan 71 öğrenci ve 8 mürettebatın kurtarılması işlemini başarı ile icra eden Sahil Güvenlik ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Kuşadası Körfezi'nde de mahsur kalan bir başka dalgıcı başarılı bir operasyonla kurtardı. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Körfezinde dalış yapmakta olan bir dalgıç, denizde aniden başlayan dalga ve oluşan akıntı sonrası açıkta kalınca imdadına Sahil Güvenlik ekipleri yetişti. Deniz ortasında kalan dalgıç, ekipler tarafından helikopterden sallanan sepetle denizden alındı. Filmleri aratmayacak görüntüler ise objektiflere bu şekilde yansıdı.
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