Kuşadası Körfezi’nde 30 kaçak göçmen yakalandı İzle

-Kaçak göçmenlere yönelik daha önceden yapılan operasyonlardan detaylar, operasyon anları



( AYDIN ) AYDIN



- Kuşadası Körfezi’nden yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 30 kaçak göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Körfezi’nde havadan denetleme yapan Sahil Güvenlik uçağı tarafından Çamlimanı açıklarında lastik bir bot içerisinde bir grup kaçak göçmen tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Sisam adasına kaçmaya çalışan lastik bot içerisindeki 22 Somali, 6 Filistin, 1 Yemen ve 1 Etiyopya uyruklu olmak üzere toplam kaçak göçmeni yakalandı. 4’ü çocuk, 13’ü kadın toplam 30 kaçak göçmen ifadelerinin alınıp, işlemlerinin tamamlanmasının ardın İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

