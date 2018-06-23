Kuşadası Körfezi’nde 3’ü çocuk, 16’sı kadın 41 kaçak göçmen yakalandı İzle



- Kuşadası Körfezi’nden yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 3’ü çocuk, 16’sı kadın toplam 41 kaçak göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Körfezi’nde görevli sahil güvenlik mobil radarı tarafından Özdere açıklarında lastik bir bot içerisinde bir grup kaçak göçmen tespit edildi. Yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Sisam adasına kaçmaya çalışan kaçak göçmenleri taşıyan lastik bot görevlendirilen sahil güvenlik botu tarafından durdurularak, bot içerisindeki 3 çocuk, 16 kadın ve 22 erkekten oluşan toplam 41 kaçak göçmen yakalandı. 14’ü Angola, 9’u Orta Afrika, 5’i Liberya, 4’ü Kongo, 3’ü Filistin, 2’si Güney Afrika, 1’i Irak, 1’i Mali, 1’i Moritanya ve 1’i Sierra Leone uyruklu olan kaçak göçmenler, ifadelerinin alınmasının ardından, il göçmen bürosuna teslim edildi.

