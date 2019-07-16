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16 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Kuşadası Gençlik Festivali Sona Erdi İzle

Kuşadası Gençlik Festivali Sona Erdi İzle

festivalden detaylı görüntüler

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-Konserler detay

( AYDIN )- 5 gün boyunca 70 konser gerçekleştirilen festival 200 bin müzikseveri ağırladı AYDIN

- Türkiye’nin en önemli müzik etkinliklerinin başında gelen Kuşadası Gençlik Festivali sona erdi. Festival, yaklaşık 200 bin müzikseveri ağırladı. Kuşadası Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla bu yıl dördüncü kez düzenlenen ve farklı müzik türlerinden Türkiye’nin en sevilen solist ve gruplarına ev sahipliği yapan Kuşadası Gençlik Festivali Davutlar Sevgi Plajı’nda gerçekleştirildi.
Türkiye’nin farklı kentlerinden binlerce gencin katıldığı ve 70 konsere ev sahipliği yapan festival, 5 günde yaklaşık 200 bin müzikseveri bir araya getirdi. Festivalde yedi bin çadırda, yaklaşık 20 bin kampçı da yer alırken, geçen yıl 120 bin kişinin izlediği etkinlik, bu yıl kendi rekorunu kırdı. Kuşadası Gençlik Festivali’nde sahne alan sanatçılar toplam 70 konser ile müzikseverlere ve hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı. 5 gün boyunca sahne alan sanatçıların isimleri şöyle:: Teoman, Can Bonomo, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Aslı Gökyokuş, Khontkar, Hedonutopia, Sıcak, Bulutsuzluk Özlemi, Pilli Bebek, Pamela, Baba Zula, Dolu Kadehi Ters Tut, Dilhan Şeşen, Nelly White, Emre Aydın, Halil Sezai, Zakkum, Bülent Ortaçgil, Ozbi ft Gülce Duru, Gökcan Sanlıman, Melisa Uzunarslan, Duman, Cem Adrian, Melek Mosso, Son Feci Bisiklet, Jehan Barbur, Yok Öyle Kararlı Şeyler, 3 Deyince, Athena, Feridun Düzağaç, Seksendört, Gülçin Ergül, Şanışer ft Sokrat St, Ezgi Aktan, Supernova Reggae Band, manga, Moğollar, İskender Paydaş, Sena Şener, Aydilge, Nova Norda, Ümit Olgun & Paryalar, Şebnem Ferah, Ceza, Umut Kuzey, Niyazi Koyuncu, Çamur, Melike Şahin, Yaşlı Amca, Mor ve Ötesi, Ceylan Ertem, Flört, Gazapizm, Eda Baba, Sattas, Dalganabak, Pentagram, Sagopa Kajmer, Pera, Can Gox, Black Tooth, Kül, The Madcap, Selda Bağcan, Adamlar, Fatma Turgut, Deniz Tekin, Yirmi7, The Pacifico Band, Başıbozuk. -Sırada Altın Güvercin var ! Bu arada, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Gençlik Festivali’nin bu yıl izleyici rekoru kırdığını belirterek, “ Emeği geçenlere, katkı ve katılım sağlayanlara teşekkür ediyorum. Bu yıl Türkiye’nin dört bir yanından rekor bir katılımla başarılı ve gerçek anlamda Kuşadası’na yakışan bir festivali geride bıraktık. Seçimlerden Kuşadası’nın gerçek bir festivaller kenti haline gelmesi için çalışacağımızı söylemiştik. Şimdi sırada Altın Güvercin festivali ve müzik yarışması var. Sezon sonuna doğru 6 yıllık bir aradan sonra Altın Güvercin yeniden kanatlanacak. Yine Kuşadası’na yakışan bir festival gerçekleştirmek için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz “ dedi.

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