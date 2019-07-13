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13 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kuşadası Gençlik Festivali 4 günde 200 bin genci ağırladı

Kuşadası Gençlik Festivali 4 günde 200 bin genci ağırladı

festivalden, konserlerden, izleyenlerden detay

Lyon Festival 

-Drone detay

( AYDIN ) AYDIN

- Kuşadası Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla bu yıl dördüncüsü düzenlenen Kuşadası Gençlik Festivali, tüm hızıyla devam ediyor. Festivale 4 gün içerisinde 200 bini aşkın genç katıldı.
Milyon Yapım organizasyonuyla “Deniz, Kum, Güneş ve Bol Müzik” sloganıyla düzenlenen Kuşadası Gençlik Festivali Davutlar Sevgi Plajı’nda büyük bir coşkuyla devam ediyor. Şu ana kadar katılımın 200 bini geçtiği festivalde Türkiye’nin en ünlü ses sanatçıları ve grupları sahne alıyor. -2020’DE HEDEF 300 BİN GENÇ Kuşadası Gençlik Festivali’nin büyük bir coşkuyla devam ettiğini belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, festivale katılımın 200 bini aştığını ifade etti.
Tüm katılımcı sanatçılara, organizasyonu yapan Milyon Yapım’a ve desteklerinden dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkürlerini ileten Başkan Ömer Günel, 2020’de düzenlenecek Kuşadası Gençlik Festivali’nde hedeflerinin 300 bin genç olduğunu kaydetti.

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