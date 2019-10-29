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29 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Kuşadalılar'dan askeri gemiye yoğun ilgi

Kuşadalılar'dan askeri gemiye yoğun ilgi

Gemiden görüntü

Gesi Kontrol Noktası Trol 

-Vatandaşlar
-Vatandaşların ziyaretlerinden detay görüntüler

( AYDIN ) AYDIN

- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında TCG Tayfun kapılarını vatandaşa açtı. Türkiye Cumhuriyetin’in 96. kuruluş yıl dönümü kutlama etkinlkileri kapsamında Kuşadası Limanı'na yanaşan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı “TCG Tayfun” isimli askeri gemiyi 2 günde yaklaşık 3 bin kişi ziyaret etti. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında halk ziyaretine açılan askeri gemiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Gemiyi ziyaret etmek isteyen vatandaşlar, zaman zaman kontrol noktası öncesinde kuyruğa neden oldu. Saat 14.00 ila 18.30 arasında halk ziyaretine açık olan askeri gemide görevlendirilen mihmandar askerler vatandaşlara gemiyi gezdirdi. Askeri gemiyi aileleri ile birlikte ziyaret eden vatandaşlara Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı diğer donanma gemileri hakkında da tanıtıcı bilgi verildi.
Türk Donanmasının 'Doğan' sınıfı hücümbotlarından olan, Deniz Yüzbaşı Tuğsel Öztekin komutasındaki "TCG Tayfun” 6 Subay - 22 Astsubay - 11 Uzman Erbaş - 6 Erbaş/Er mürettebatı ile görev yapıyor. Sınıfının en hızlı hücüm botlarından biri olan TCG Tayfun saate 30 kts hız yapabiliyor. Askeri gemiyi gezen vatandaşlardan Özgün Korkmaz(40) “Bu tarz organizasyonları daha çok görmek istiyoruz. Geçen yıl da benzer bir etkinliğe gelmiştim. Ordumuz hakkında bilgi sahibi olmak çok güzel. Bu tarz ziyaretlere gelmenin milli ve manevi duygular açısından çok iyi olacağını düşünüyorum" dedi.
Akşam saat 18.30'a kadar halk ziyaretine açık olacak TCG Tayfun ziyaretlerin sonra ermesinin ardından ikmal yaparak gece saatlerde tekrar görev bölgesine dönecek.
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