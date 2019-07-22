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22 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kuş mutfağa yuva yaptı, onu bırakıp tatile gidemiyor İzle

Kuş mutfağa yuva yaptı, onu bırakıp tatile gidemiyor İzle

-Mutfağa yuva yapan kuş

Yumurta Kuş Yuvası Hayvan Irak 

--Gülperi Erdoğan Röp

( BURSA - ÖZEL) BURSA

- Bursa’da bir güvercin, Gülperi Erdoğan isimli ev sahibi şehir dışındayken mutfak kapısından içeri girip yuva yaptı. Eve geldiğinde büyük şaşkınlık yaşayan hayvansever, kuşu bırakıp tatile gidemediğini söylüyor. İki çocuk annesi Gülperi Erdoğan merkez Osmangazi ilçesinde yaşıyor. Şehir dışında bulunduğu esnada mutfak kapısını açık bırakınca bir güvercin kuşu mutfağına girerek yuva yaptı. Evine geri döndüğünde yuvada yumurtalarının üzerinde oturan kuşu gören Erdoğan, büyük şaşkınlık yaşadı. Kuşa sahip çıkan ve besleyen hayvansever, güvercinin yavrularıyla beraber ayrılacağı güne kadar tatile çıkmayacağını söylüyor. Mutfakta çocuklarına yemek yaparken bir yandan da güvercine göz kulak olan anne Gülperi Erdoğan, "Tatile çıkacaktım ama kuş yuvasını bırakıp gidemedim. Bizim nasıl bir yuvamız varsa onlarında bir yuvası var. Ben tatilimi 1 hafta sonra yapsam da olur ama kapıyı kapatırsam o aç kalır" dedi.

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