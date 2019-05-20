Kuş kafesine girmeye çalışan yılan tellerde mahsur kaldı

-yılanın doğaya bırakılması

-YILANIN KAFESTE FOTOĞRAFI



( DENİZLİ ) -- Ava giderken avlanan yılanı itfaiye kurtardı DENİZLİ



- Denizli’nin Pamukkale ilçesinde bir evin bahçesinde bulunan kuş kafesine girmek isteyen yılan, kümesin tellerinde mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin kurtardığı yılan, doğaya bırakıldı. Edinilen bilgiye göre olay, Kervansaray Mahallesi 3099 sokakta yaşandı. Evinin bahçesinde bulunan kuş kefesinin tellerinde bir yılanın mahsur kaldığını fark eden ev sahibi, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, tellerde mahsur kalan yılanı kurtarmak için çalışma başlattı. Kısa sürede yılanı sıkıştığı yerden çıkaran ekipler sonrasında yılanı doğaya bıraktı. (Aİ-

