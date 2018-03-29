Kuş dilinin alfabesi oluşturulacak - GİRESUN İzle

- Islık çalanlardan detay - Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Musa Genç ile röportaj - Köyden ve ıslık çalanlardan detay - Giresun 'un Çanakçı ilçesinde haberleşme amacıyla asırlardır kullanılan ve bir süre önce UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alınan "kuş dili"nin gelecek nesillere aktarılması amacıyla alfabesi oluşturulacak - Giresun Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Genç: - "Üniversitemiz bünyesinde bulunan müzisyen ve dil bilimci akademisyenlerden oluşacak bu komisyon, ilerleyen süreçte köye gidecek ve alfabe oluşturmaya başlayacağız" - "Nasıl bir Oxford İngilizcesi varsa, nasıl bir İstanbul Türkçesi varsa bir de Kuşköy köyü ıslık dili olacak"GİRESUN (AA) - ATAKAN ÇITLAK - Giresun Üniversitesi Turizm Fakültesince başlatılan projeyle yörede insanların haberleşme amacıyla kullandığı kuş dilinin alfabesinin oluşturulması hedefleniyor. Giresun 'un Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy'de vadiler arasında ıslıkla iletişim kurmayı sağlayan ve gelecek nesillere aktarılması için her yıl festivali düzenlenen kuş dili, yöre halkınca yaklaşık 500 yıldır kullanılıyor.Güney Kore'nin Jeju Adası'nda geçen yıl aralık ayında gerçekleştirilen UNESCO toplantısında oy birliğiyle UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alınan kuş dilinin alfabesinin oluşturulması için Giresun Üniversitesince çalışma başlatıldı.Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Musa Genç, Kuşköy köyünde olduğu gibi dünyanın bazı ülkelerinde ıslığın, bir iletişim aracı olarak kullanıldığını söyledi.
Coğrafi özelliklere bağlı olarak bu haberleşme dilinin ortaya çıktığını ifade eden Genç, "Yunanistan'da bir köyde kaynaklara göre 5 - 6 kişi de olsa bu dili kullanıyor. Brezilya'da ve Kanarya adalarında bu dilin belli bölgelerde kullanıldığına dair literatürde bilgilere rastladık." dedi. Genç, Cezayir'de bu dilin halk arasında konuşulduğunu kendileriyle irtibata geçen ve ortak projeler yürütmek isteyen bir sivil toplum kuruluşu sayesinde tespit ettiklerini de belirtti. Normal şartlarda insan sesinin 300 - 500 metre uzaklığa kadar ulaşabildiğini kaydeden Genç, ıslık diliyle hava şartları müsait olduğunda bu rakamın 2 ile 30 kilometre arasındaki uzaklığa erişebildiğine dikkati çekti. - "Bu kültür mirasımızı gelecek nesillere aktarmayı hedefliyoruz"Genç, yörede yüzlerce yıldır varlığını sürdürmesine rağmen ıslık dilinin bir alfabesinin bulunmadığına işaret ederek, "Bu kültür mirasımızı gelecek nesillere aktarmayı hedefliyoruz. Bunun için ıslık dilinin alfabesini oluşturma adına bir çalışma grubu oluşturuyoruz. Üniversitemiz bünyesinde bulunan müzisyen ve dil bilimci akademisyenlerden oluşacak bu komisyon, ilerleyen süreçte köye gidecek ve alfabe oluşturmaya başlayacağız." diye konuştu. Kayıtlara alacakları ıslık dilini notalara dönüştüreceklerini, müzisyen ve dil bilimcilerin daha sonra notaları redakte edeceğini belirten Genç, şunları söyledi:"Proje tamamlandığında yörede insanların haberleşmede faydalandığı ıslık dili daha yaygın ve uluslararası düzeyde kullanılan bir dil haline gelecek. Nasıl bir Oxford İngilizcesi varsa nasıl bir İstanbul Türkçesi varsa bir de Kuşköy köyü ıslık dili olacak. Böylelikle kültürel mirasımız daha iyi korunarak, gelecek nesillere aktarılacak."Islık Dili Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Şeref Köçek de kültürel miraslarını koruma ve gelecek nesillere aktarma adına yoğun çaba harcadıklarını söyledi.
Islık dilinin alfabesinin oluşturulmasına dernek olarak büyük önem verdiklerini vurgulayan Köçek, Giresun Üniversitesinde yapılacak çalışmaya gereken katkıyı sunacaklarını kaydetti.