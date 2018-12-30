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30 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Kuş cennetinde ördek katliamı - SAMSUN

Kuş cennetinde ördek katliamı - SAMSUN

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerinin ördekleri taşımasıDoğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerinin ördekleri aracın üzerine dizmesiKuş cennetinde ördek katliamı - UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde kar maskeli 3 avcı, 57 yeşilbaş ördeği öldürdüSAMSUN (AA) - UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde bulunan Samsun 'daki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde, kar maskeli 3 avcı çok sayıda ördeği silahla öldürdü. Samsun Kızılırmak Deltası Koruma ve Geliştirme Birliğinin (SAMKUŞ) yaklaşık 500 metre yakınında, 6 Aralık'ta 3 kar maskeli avcı, 57 yeşilbaş ördeği yakın mesafeden silahla vurarak öldürdü.Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlileri, devriye sırasında kaçak avcıları fark etti. Bunun üzerine avcılar, öldürdükleri ördekleri bırakarak olay yerinden kaçtı. Görevliler, yaklaşık 4 saat aradıkları kaçak avcıları yakalayamadı.Öte yandan bir kişi, avcıların ördekleri vurma anını cep telefonuyla çekerek sosyal medyada paylaştı.Yetkililer, söz konusu 3 kişinin bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

Sosyal Medya Cennet Kaçak Avcı Cep Telefonu Katliam 

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