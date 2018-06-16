Kuş ağacına asılan şekerler çocukları sevindirdi İzle

-Çocukların ağaçtan şeker toplamasından detay



( BİLECİK ) BİLECİK



- Bilecik’te ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında yapılan atıklardan yapılan ve üzerinde kuş yuvalarının ulunduğu Kuş Ağacına bayramda çocukları sevindirmek için asılan şekerlere yoğun ilgi oldu. Bilecik Belediyesi tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşinin himayesinde yürütülen ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında Bilecik merkez İstiklal Mahallesi'ne 1899 yılında yapılan Şerif Paşa, bir diğer adıyla Saltaşı Cami'nin meydan düzenlemesi kapsamında alana yapılan kuş ağacına asılan şekerler çocukları sevindirdi. Sabahın ilk saatlerinde Bilecik Belediyesinde çalışan görevliler top şeklindeki hazırladıkları straforlara sabitlenen yalama şekerleri gün içinde alana gelen çocuklar tarafından alındı. Daha önce bir şey görmeyen çocuklar şaşkınlıklarını gizleyemezken, boyu ağaca yetmeyen çocuklara ebeveynlerin yardım etti. “Osmanlı kültür ve geleneklerinin yaşandığı şehrimizde bu geleneği geleneksel olarak sürdürmeyi planlıyoruz” Konu hakkında İHA muhabirine açıklama yapan Bilecik Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürü Serkan Bircan, “Ramazan Bayramı Kapsamında Şerifpaşa Cami meydanındayız. Bilecik Belediye Başkanlığı olarak bir çok ramazan geleneğimiz, birçok Osmanlı kültür ve geleneğimizi yaşatıyoruz. Bu geleneklerimizden birisi de bayram sevincini çocuklarımıza yaşatmak adına meydanımızda bulunan ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında Cumhurbaşkanımızın eşi hanımefendilerin himayesinde gerçekleştirilen ‘Kuş Ağacımızda çocuklarımıza şeker ikramı gerçekleştirdik. Çocuklarımız Osmanlı kültür ve geleneklerinin yaşandığı şehrimizde bu geleneği geleneksel olarak sürdürmeyi planlıyoruz. Çocuklarımız bu ağaçtan aldıkları şekerler sonrası mutluluklarını gösterdiler. Bizde kendilerine teşekkür ederiz” dedi.

Öte yandan bu şeker ağacına çocukların yanı sıra büyüklerde ilgi gösterirken, ağaçtan aldıkları şekerleri çocuklarına ve torunlarına götürdüler. (CKT-

