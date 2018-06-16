Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Kuş ağacına asılan şekerler çocukları sevindirdi İzle

Kuş ağacına asılan şekerler çocukları sevindirdi İzle

-Şeker ağacından detay

Muhabir Ebeveyn 

-Çocukların ağaçtan şeker toplamasından detay

( BİLECİK ) BİLECİK

- Bilecik’te ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında yapılan atıklardan yapılan ve üzerinde kuş yuvalarının ulunduğu Kuş Ağacına bayramda çocukları sevindirmek için asılan şekerlere yoğun ilgi oldu. Bilecik Belediyesi tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşinin himayesinde yürütülen ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında Bilecik merkez İstiklal Mahallesi'ne 1899 yılında yapılan Şerif Paşa, bir diğer adıyla Saltaşı Cami'nin meydan düzenlemesi kapsamında alana yapılan kuş ağacına asılan şekerler çocukları sevindirdi. Sabahın ilk saatlerinde Bilecik Belediyesinde çalışan görevliler top şeklindeki hazırladıkları straforlara sabitlenen yalama şekerleri gün içinde alana gelen çocuklar tarafından alındı. Daha önce bir şey görmeyen çocuklar şaşkınlıklarını gizleyemezken, boyu ağaca yetmeyen çocuklara ebeveynlerin yardım etti. “Osmanlı kültür ve geleneklerinin yaşandığı şehrimizde bu geleneği geleneksel olarak sürdürmeyi planlıyoruz” Konu hakkında İHA muhabirine açıklama yapan Bilecik Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürü Serkan Bircan, “Ramazan Bayramı Kapsamında Şerifpaşa Cami meydanındayız. Bilecik Belediye Başkanlığı olarak bir çok ramazan geleneğimiz, birçok Osmanlı kültür ve geleneğimizi yaşatıyoruz. Bu geleneklerimizden birisi de bayram sevincini çocuklarımıza yaşatmak adına meydanımızda bulunan ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında Cumhurbaşkanımızın eşi hanımefendilerin himayesinde gerçekleştirilen ‘Kuş Ağacımızda çocuklarımıza şeker ikramı gerçekleştirdik. Çocuklarımız Osmanlı kültür ve geleneklerinin yaşandığı şehrimizde bu geleneği geleneksel olarak sürdürmeyi planlıyoruz. Çocuklarımız bu ağaçtan aldıkları şekerler sonrası mutluluklarını gösterdiler. Bizde kendilerine teşekkür ederiz” dedi.
Öte yandan bu şeker ağacına çocukların yanı sıra büyüklerde ilgi gösterirken, ağaçtan aldıkları şekerleri çocuklarına ve torunlarına götürdüler. (CKT-
İlgili Foto Galeriler
En İlginç Ebeveyn Tipleri - 4En İlginç Ebeveyn Tipleri - 4
En İlginç Ebeveyn Tipleri - 3En İlginç Ebeveyn Tipleri - 3
En İlginç Ebeveyn Tipleri - 2En İlginç Ebeveyn Tipleri - 2
En İlginç Ebeveyn TipleriEn İlginç Ebeveyn Tipleri
Peygamber Ocağında Kadir GecesiPeygamber Ocağında Kadir Gecesi
Erdoğan Demirören'e vedaErdoğan Demirören'e veda
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı