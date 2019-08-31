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31 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kurye ve müşteri arasındaki arbede kamerada

Kurye ve müşteri arasındaki arbede kamerada

Yaşanan arbededen görüntü

( SAMSUN ) SAMSUN

Kamera Arbede Cep Telefonu Fast Food 


- Samsun'da bir yemek şirketi kuryesi ile siparişi verenler arasındaki gerginlik kameraya yansıdı. Olay, Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre bir aile, fast food iş yerinden yemek siparişi verdi. Yemeği getiren kurye ile müşteri arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce arbede yaşandı. Olay anının bir kısmı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntüde kuryenin kadını darp ettiği, araya vatandaşların girdiği ve kadının yakınlarının da kuryeye saldırdığı görülüyor.
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