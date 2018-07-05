Kurye gaspçılarına darbe



- İstanbul’da para transferi yapan motorlu kuryelere araçları ile çarparak kaza yaptıran ve ardından gasp eden şebekeyi Yalova polisi çökertti. Edinilen bilgiye göre, bir süre önce Yalova’da bir marketler zincirinin sahibini takibe alan şebeke üyeleri, iş adamının aracıyla evinden çıkmasını bekledi. Ardından başka bir motosikletle araca çarpan şahıslar, araçtan inerek silah zoru ile iş adamını gasp etmek istedi. İş adamı ise parayı evde unuttuğunu söyledi.



Bunun üzerine yanında hiç para olmayan iş adamının cep telefonunu gasp eden şahıslar, araçla bulundukları yerden uzaklaştı. Yalova polisi olayın ardından şahısların peşine düştü. Kısa sürede şebeke elemanları saklandıkları evde kıskıvrak yakaladı. E.S. (36), E.S.(30), O.I. (32), S.A. (34), G.Y. (36), Ü.K. (46). ve K.D. (44) adlı şebeke elemanlarının aynı yöntemle İstanbul başta olmak üzere birçok vilayette para ve değerli eşya transferi yapan motorlu kuryelere çarparak gasp yaptıkları öğrenildi. Yalova Emniyet Müdürlüğü şebeke elemanlarını sorgularının ardından adliyeye sevk etti.

