"Kurutmalık" sebzeler görsel şölen oluşturdu - AYDIN - Kurutmalık sebzelerden detay görüntüler - Kurutmalık sebzelerin serilmesi - Yurt dışına ürün gönderen Turgay Karaefe ile röportaj Aydın 'da "kurutmalık" sebzeler görsel şölen oluşturdu - Bazı ilçelerde arazide kurutulan biber, kabak, patlıcan gibi kışlık sebzeler renkli görüntüler oluşturuyorAYDIN (AA) - Aydın 'da kurutulmaya başlanan biber, kabak, patlıcan gibi kışlık sebzeler, renkli görüntülerin oluşmasına neden oldu.Hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı kentin Nazilli, Sultanhisar, Köşk ve Koçarlı ilçelerinde vatandaşların biber, kabak, patlıcan gibi kışlık sebzeleri kurutma telaşı başladı. Nazilli ilçesinde vatandaşlar ürünlerini "patlıcan vadisi" adı verilen yerde kurutuyor.Kadınlar tarafından içleri oyularak tek tek işlemden geçirilen sebzeler, iplere geçirilerek üstü açık tellere bırakılıyor. Kurutmalıklar arazide renkli görüntüler oluşturuyor.Burada kuruttuğu ürünleri yurt dışına da gönderen vatandaşlardan Turgay Karaefe, ailesinin yarım asırdır bu işle uğraştığını, yılda 65 ton ürünü ihraç ettiklerini söyledi.
Üretime haziran ayında başladıklarını aktaran Karaefe, "Havaların sıcak olduğu 3 aylık dönemde yaklaşık 3 bin ton ürünü kurutuyoruz. Zaten kurutmalıklar mahallemizin de geçim kaynağı olmuş durumda. Hemen hemen herkes yaz sezonda ürün kurutur." dedi. Hollanda'da kendilerine ait bir deponun olduğunu dile getiren Turgay Karaefe, "Buraya gönderdiğimiz ürünleri daha sonra neredeyse tüm Avrupa ülkelerine gönderiyoruz. Sebzeleri daha çok o ülkelerde yaşayan vatandaşlarımız tüketiyor." diye konuştu.