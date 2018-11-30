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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Kurusıkıları tabancaya dönüştürüp satan şüphelilere operasyon

Kurusıkıları tabancaya dönüştürüp satan şüphelilere operasyon

Gözaltına alınan şahısların sağlık kontrolünden çıkışı

Akalan Kurusıkı Tabanca Polis Ekipleri Mermi Irak 

-Hastaneden detay
-Yakalanan silahların fotoğrafı

( KONYA ) KONYA

- Konya’nın Beyşehir ve Hüyük ilçelerinde kurusıkı tabancaların namlularına yiv ve set açılarak gerçek tabancaya dönüştürüldüğü ihbarını alan polis ekiplerinin tespit ederek 2 aylık takibin ardından yaptığı operasyonda 160 tabanca, 61 av tüfeği ve çok sayıda mermi ele geçirirken, 24 kişi de gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Konya Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmalar neticesinde Beyşehir ve Hüyük ilçelerinde kurusıkıdan çevirme tabancalar ve ruhsatsız av tüfeklerinin internet üzerinden ve telefonla satışının yapıldığı bilgisine ulaştı. Çalışmalarda Türkiye geneline kargo aracılığıyla sevkiyat yapıldığı tespit edildi. Şahısların kimliklerini belirlemek için yaklaşık 2 aylık fizik takibin ardından şüphelilerin bulunduğu adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Baskınlarda 24 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 160 adet tabanca, 61 adet av tüfeği ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki sorguları tamamlanan 24 kişi, 'Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet' suçlamasıyla Beyşehir Adliyesi'ne sevk edildi. Şahıslardan 18'i mahkeme tarafından tutuklanırken, 6 kişi serbest bırakıldı.
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