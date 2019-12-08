Kurusıkı tabanca ve sopalı 4 kişi market sahibini darp etti

-kurusıkı tabancadan detay

-polisin incelemesi

-genel detaylar



( GAZİANTEP ) GAZİANTEP



- Gaziantep’in İslahiye ilçesinde kurusıkı tabanca ve sopalarla bir markete gelen 4 kişi market sahibini yaralayarak olay yerinden kaçtı.Olay Gaziantep’in İslahiye ilçesi Serinevler Mahallesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, markete gelen 4 kişi market sahibi Aydın Pınar'ı(25) kurusıkı tabanca ve sopalarla darp etti. Yaralanan Pınar, 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İslahiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralı Pınar’ın tedavisi sürerken, polis arabayla kaçan saldırgan 4 sahsı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.



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